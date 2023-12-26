"Могу сказать, что я больше не представляю его интересы. Он заявил, что больше не хочет работать со мной, хотя я был с ним с самого начала и помогал ему. При этом я являюсь его действующим агентом по контракт. Я понятия не имею, кто занимается его делами сейчас, и говорить о нем я больше не хочу", - цитирует Лопеса источник.
В текущем сезоне Лукас Фассон провел в составе "Локомотива" 16 матчей в чемпионате. Бразильский защитник записал на свой счет одну голевую передачу. В услугах игрока заинтересован "Гремио". Фассон присоединился к "Локомотиву" в прошлом сезоне, трансфер из "Атлетико Паранаэнсе" обошелся "железнодорожникам" в 3 миллиона евро.
Источин: "Евро-футбол"
Агент Фассона - об интересе "Гремио": я понятия не имею кто занимается его делами сейчас
Агент защитника "Локомотива" Лукаса Фассона Ильдемир Лопес сообщил, что не знает, кто занимается трансфером футболиста в Бразилию.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"