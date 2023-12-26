– Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Конечно, это все сказалось. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля, – приводит слова Титова "Чемпионат".
Георгий Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Действующее соглашение с 30-летним защитником рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 9 матчах чемпионата и Кубка России, не сделав ни одного голевого действия и заработав 2 желтые карточки. Экс-капитан команды проиграл конкуренцию в стартовом составе "красно-белых" сербскому защитнику Срджану Бабичу. Ранее сообщалось о возможном конфликте между Джикией и главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Титов – о конфликте между Абаскалем и Джикией: это вина игрока, я на стороне тренера
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов встал на сторону главного тренера команды Гильермо Абаскаля в конфликте с защитником "красно-белых" Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"