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Масалитин: Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА

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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал лучшего, по своей версии, футболиста ЦСКА в этом сезоне.
Фото: "СЭ"
"Сегодня Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА. Он очень полезен в атаке армейцев. Что будет дальше с Аббосбеком — неизвестно. Если он парень с головой, то будет и дальше прогрессировать", - цитирует бывшего "армейца" источник.

Файуллаев перебрался в ЦСКА летом этого года из "Пахтакора". В активе игрока 2+6 в 18-ти матчах чемпионата по системе гол+пас. Недавно Аббосбек Файзуллаев был признан игроком года в Узбекистане. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2026-го года.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Файзуллаев
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