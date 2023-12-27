"Сегодня Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА. Он очень полезен в атаке армейцев. Что будет дальше с Аббосбеком — неизвестно. Если он парень с головой, то будет и дальше прогрессировать", - цитирует бывшего "армейца" источник.
Файуллаев перебрался в ЦСКА летом этого года из "Пахтакора". В активе игрока 2+6 в 18-ти матчах чемпионата по системе гол+пас. Недавно Аббосбек Файзуллаев был признан игроком года в Узбекистане. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2026-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Масалитин: Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал лучшего, по своей версии, футболиста ЦСКА в этом сезоне.
Фото: "СЭ"