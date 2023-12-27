Московские "армейцы" продолжают сохранять заинтересованность в 22-летнем защитнике "Сфаксьена" Алаа Граме. Новое предложение, по данным источника, составляет 1.8 миллионов евро. Сообщается, что такая сумма может заставить руководство тунисского клуба быть более сговорчивым в вопросе трансфера игрока.
В текущем сезоне Алаа Грам провел в составе "Сфаксьена" 9 матчей в чемпионате Туниса и записал на свой счет 3 гола. Контракт Грама с клубом действует до лета 2024-го года. Transfermarkt оценивает защитника сборной Туниса в 0.8 миллиона евро.
Источник: "Евро-футбол"
Источник: ЦСКА сделал новое предложение по Граму
Московский ЦСКА предпринял новую попытку подписания тунисского центрального защитника Алаа Грама.
Фото: Imago