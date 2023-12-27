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Тренер "Зенита": ситуация в РПЛ для нас новая. Потерять сейчас Вендела невыгодно

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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался о возможной потере для сине-бело-голубых бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
- Вендел важная для нас фигура. Мы не хотим его терять. Ситуация в РПЛ для нас новая. Мы не находимся на первом месте. Надо серьёзно готовиться. И потерять сейчас Вендела для нас невыгодно, – цитирует де Оливейру "Чемпионат".

По итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 36 набранных очков в 18 матчах, они отстают от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" на 2 очка. В пяти предыдущих сезонах "Зенит" неизменно завершал осенний отрезок РПЛ на первом месте и всякий раз после этого становился чемпионом.

Ранее появлялась информация о желании бразильского полузащитника "Зенита" Вендела покинуть клуб.

Зенит Вендел Оливейра Трансферы
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