- Вендел важная для нас фигура. Мы не хотим его терять. Ситуация в РПЛ для нас новая. Мы не находимся на первом месте. Надо серьёзно готовиться. И потерять сейчас Вендела для нас невыгодно, – цитирует де Оливейру "Чемпионат".
По итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 36 набранных очков в 18 матчах, они отстают от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" на 2 очка. В пяти предыдущих сезонах "Зенит" неизменно завершал осенний отрезок РПЛ на первом месте и всякий раз после этого становился чемпионом.
Ранее появлялась информация о желании бразильского полузащитника "Зенита" Вендела покинуть клуб.
Тренер "Зенита": ситуация в РПЛ для нас новая. Потерять сейчас Вендела невыгодно
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра высказался о возможной потере для сине-бело-голубых бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"