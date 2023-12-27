"Возможно, уже весной мы их пригласим для работы в РПЛ. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику. Спросите у Сергея Карасёва. Мне кажется, он не откажется от ещё одной поездки в Саудовскую Аравию", - цитирует Дюкова "СЭ".
Напомним, что в октябре РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Сергей Иванов уже обслуживал матч "Аль-Охдуд" - "Аль-Хазм", являясь арбитром на системе VAR. Сергей Карасев также ездил в командировку в качестве главного арбитра и обслуживал две встречи. После 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает "Зенит" на два очка. В Саудовской Про-Лиге первое место по итогам 18-ти туров занимает "Аль-Хиляль", за который выступает экс-игрок петербургского клуба Малком. На второй сточке расположился "Аль-Наср", капитаном которого является Криштиану Роналду, команда отстает от лидера на 7 очков.
Дюков рассказал о возможном приглашении судей из Саудовской Аравии весной
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сотрудничестве РПЛ с Саудовской Аравией.
Фото: РФС