Ивич с "Краснодаром" дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Сербский тренер — большой молодец, но мне кажется, пока он не дотягивает до звания тренера года. Считаю, что Федотов лучше подходит для этой номинации. Для меня Федотов и его штаб — лучшие по итогам года", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
В 2023 году ЦСКА под руководством Владимира Федотова стал обладателем Кубка России, обыграв в финале в серии послематчевых пенальти "Краснодар" Владимира Ивича. Также "армейцы" финишировали вторыми в чемпионате России в сезоне 2022/2023. После 18-ти туров текущего сезона ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. В первом матче плей-офф Кубка России подопечные Федотова сыграли вничью 2:2 с калининградской "Балтикой". "Быки" сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.
Генич назвал Федотова лучшим тренером года в РПЛ
Известный комментатор Константин Генич назвал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова лучшим тренером года в РПЛ.
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