"Я Севикяну объяснял: "Эдгар, если немного голова закружится, вернёшься туда, откуда начинал. Ты должен сам себя подстёгивать: этого мало, я ещё не дошёл. Вот если так будешь мыслить, дойдёшь до хорошего уровня". Но как только он возомнит, что всё умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не "Реал" и "Барселона" хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда", - рассказал Юран в беседе с журналистами.
Эдгар Севикян присоединился к "Пари НН" летом прошлого года на правах свободного агента после истечения его контракта с "Леванте". С недавних пор родившийся в Москве вингер регулярно вызывается в сборную Армении, за которую уже провел 4 матча. В текущем сезоне в составе "Пари НН" Севикян принял участие во всех 18-ти матчах чемпионата. 22-летний игрок записал на свой счет 4 мяча. Контракт Севикяна с "Нижним Новгородом" действует до 30-го июня 2025-го года.
Эдгар Севикян является выпускником академии "Локомотива", но свое футбольное образование вингер получал в Испании. Летом 2017-го года в возрасте 16-ти лет Севикян перебрался в юношескую команду "Леванте". Всего футболист провел 44 матча за команды разных возрастов испанского клуба. А в декабре 2020-го Севикян даже провел 7 минут в Ла Лиге за основную команду "Леванте" в матче против "Хетафе".
Источник: "Чемпионат"
Юран: доходят разговоры, что Севикяна чуть ли не "Реал" и "Барселона" хотят - это путь в никуда
Наставник "Пари НН" Сергей Юран рассказал о перспективах форварда "нижегородцев" Эдгара Севикяна.
Фото: "Чемпионат"