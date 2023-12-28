"Болельщики "Локомотива" попросят у Деда Мороза лишь один подарок – качественную и зрелищную игру. Достаточно будет вернуться к тому, как команда показывала себя на поле в конце прошлого сезона, ведь тогда были стабильные победы. И тогда "Локомотив" будет на очень хорошем месте. Конечно, также важно, чтобы ребята обходились без травм. Надеюсь, что так и будет", - цитирует Булыкина источник.
По итогам первой части сезона "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти матчей в активе "железнодорожников" 31 очко. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 7 очков. Идущий вторым "Зенит" опережает "Локо" на 5. От третьего места, на котором расположилось "Динамо", "Локомотив" отделяет всего одно очко.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: болельщики "Локомотива" попросят у Деда Мороза качественную и зрелищную игру
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, как будет выглядеть новогоднее желание поклонников московского "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"