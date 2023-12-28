"Было бы лучше. Сохранялась бы интрига. Последние несколько чемпионатов она уже туров за пять до конца исчезала. Плей-офф внес бы интригу. Но на уровень турнира эта система все равно никак не повлияла бы" - приводит слова эксперта источник.
В текущем сезоне основными претендентами на чемпионство считаются "Краснодар" и "Зенит". "Горожане" набрали в первых 18-ти матчах чемпионата 38 очков. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков. Расположившееся на третьем месте "Динамо" отстает от "Зенита" на 4 очка.
Плей-офф за чемпионство после окончания регулярного сезона существует, например, в чемпионате Бельгии. Так, "Антверпен" оформил чемпионство в прошлом сезоне благодаря году на 90+2-й минуте финального матча плей-офф. До последних минут на завоевание титула претендовали три команды.
Источник: "Евро-Футбол"
Лепехин - о плей-офф за чемпионство в РПЛ: это сохраняло бы интригу
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал слова главы РПЛ Александра Алаева о возможном введении в лигу плей-офф за чемпионство.
Фото: официальный сайт "Зенита"