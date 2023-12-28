"Стоит ли вводить потолок зарплат в РПЛ? Для начала это невозможно контролировать. Де-факто. А раз так, можно ещё обсудить, стоит ли вводить вечную жизнь. Или отменить ли разрыв крестообразных связок. И уж глубоко потом можно обсудить вопрос, ЗАЧЕМ это делать. Не раньше" - написал Уткин.
Введение потолка зарплат в РПЛ безрезультатно обсуждается в течение нескольких лет, однако перспектив для осуществления этой идеи не наблюдается. Потолок зарплат, тем временем, успешно действует в МЛС. Американская лига ограничивает суммарную зарплату команды на сезон, но позволяет платить высокие зарплаты приглашенным звездам в порядке исключения.
Источник: "Telegram-канал Настоящий РадиоУткин"
Уткин - о потолке зарплат в РПЛ: можно ещё обсудить, стоит ли вводить вечную жизнь
Экс-комментатор НТВ-плюс, а ныне футбольный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах введения в чемпионате России потолка зарплат.
Фото: "Чемпионат"