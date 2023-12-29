- И Китай, и Аравия представляют собой конец конкурентоспособности и амбиций профессионала, - передаёт слова Камоцци Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 52-летний российский специалист Леонид Слуцкий занял должность главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Предыдущим клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он покинул в ноябре 2022 года после вылета в Первую лигу и не вполне получившейся со старта попытки возвращения. После этого Леонид выступал в различных юмористических шоу, порой эпатажной направленности.
Камоцци - о назначении Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа": конец конкурентоспособности и амбиций профессионала
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа".
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