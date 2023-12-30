"Перед началом текущего сезона мы с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. Нам нужно выводить "Пари НН" на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится", - цитирует Мелика-Гусейнова "СЭ".
По итогам первой части текущего сезона "Пари Нижний Новгород" располагается в середине турнирной таблицы российской Премьер-лиги, на 9-м месте. В активе команды Сергея Юрана 24 набранных очка в 18 сыгранных матчах. Нижегородцы на данный момент одержали 7 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -1 (15:16).
Первый матч после зимнего перерыва "Пари НН" проведет на своем поле 2 марта против воронежского "Факела".
Мелик-Гусейнов: разрабатываем с Юраном стратегию, чтобы сделать топ-клуб. Нужно выводить "Пари НН" на вершину
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился планами по развитию клуба.
Фото: ФК "Пари НН"