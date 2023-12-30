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Манчестер Сити
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Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
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БёрнлиЗавершен
Кристал Пэлас
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БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
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Манчестер ЮнайтедЗавершен

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
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ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
БолоньяЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Верона
0 - 1 0 1
СалернитанаЗавершен

Геннадий Орлов: главное событие 2023 года то, что у нас, в принципе, остался футбол

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Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что считает главным событием в отечественном футболе в 2023 году.
Фото: "Чемпионат"
По словам Орлова, само существование футбола в нынешних условиях уже является важным событием.

"Главное футбольное событие уходящего года – это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идет нынешний. Сборная России тоже играет", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

Также эксперт в качестве важных событий назвал развитие Медиалиги.

Напомним, что российские команды и сборные отстранены от международных соревнований. Их отстранили ещё в конце 2022 года из-за ситуации на Украине.

Орлов
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