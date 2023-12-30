Геннадий Орлов: главное событие 2023 года то, что у нас, в принципе, остался футбол

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что считает главным событием в отечественном футболе в 2023 году.



Фото: "Чемпионат"





"Главное футбольное событие уходящего года – это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идет нынешний.



Также эксперт в качестве важных событий назвал развитие Медиалиги.



Напомним, что российские команды и сборные отстранены от международных соревнований. Их отстранили ещё в конце 2022 года из-за ситуации на Украине. По словам Орлова, само существование футбола в нынешних условиях уже является важным событием."Главное футбольное событие уходящего года – это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идет нынешний. Сборная России тоже играет", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс". Также эксперт в качестве важных событий назвал развитие Медиалиги.Напомним, что российские команды и сборные отстранены от международных соревнований. Их отстранили ещё в конце 2022 года из-за ситуации на Украине.