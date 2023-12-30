– В футбольном плане хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его. Как говорится: “Хлопни дверью красиво”.
Отметим, что в настоящий момент времени Денис Глушаков является футболистом костромского “Спартака”, который выступает во второй лиге. В текущем розыгрыше турнира российский полузащитник принял участие в семи матчах. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.
Источник: “РБ Спорт”
Глушаков: в 2024 году хотелось бы красиво хлопнуть дверью
Российский футболист Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2024 года.
Фото: "Матч ТВ"