"В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал. Фильм будет крупный, потому что актёрский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану. Кто со мной снялся? Алексей Воробьёв, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина. В следующем ноябре фильм выйдет на экраны", — цитирует Дьякова "Евро-Футбол".
На сайте Kinopoisk.ru есть профайл фильма под названием "Больше чем футбол" режиссера Виктора Демента. Выход фильма на экраны запланирован на 2024-й год. В актерском составе фильма значатся перечисленные Дьяковым Люся Чеботина, Алексей Воробьев и Иван Охлобыстин. Однако профайл Дьякова в списке 27-ми главных актеров фильма не значится.
Зато в описании ролей можно заметить, что актер Игорь Днепров сыграет персонажа по имени "Златан Ибрагимович".
Ранее стало известно, что роль в художественном фильме получил другой экс-игрок сборной России - Артем Дзюба. Кадры с участием лучшего бомбардира в истории сборной России можно увидеть в официальном трейлере фильма "Конец Славы".
Дьяков: в 2023-м году я снялся в кино. Фильм выйдет на экраны в следующем ноябре
Экс-защитник сборной России и ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков рассказал о начале актерской карьеры.
Фото: "СЭ"