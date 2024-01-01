- С кем в отечественном футболе у меня ассоциируется год зелёного деревянного дракона? Вы знаете, драконов в нашем футболе не встречал. Встречаются зайчики, черепашки и обезьянки, но не более того, - передаёт слова Селюка RT.
Наступивший 2024 год по китайскому календарю является годом зелёного деревянного дракона. Российская премьер-лига 10 декабря ушла на зимнюю паузу, из которой выйдет в первых числах марта 2024 года матчами 19 тура чемпионата России.
Селюк: драконов в нашем футболе не встречал. Встречаются зайчики, черепашки и обезьянки, не более того
Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос об ассоциациях из российского футбола с наступившим 2024 годом.
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