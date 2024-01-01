- В 2024 году хотелось бы, чтобы "Рубин" набирал как можно больше очков. Я такой игрок, что для меня очень важен командный результат. Буду просто счастлив, если мы закончим ещё выше, например, в четвёрке, или поборемся за высшие места, - передаёт слова Безрукова "Чемпионат".
По итогам осенней части сезона текущего сезона-2023/2024 казанский "Рубин" находится в турнирной таблице Российской премьер-лиги на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах. Отставание команды Рашида Рахимова от занимающего четвёртую строчку "Локомотива" составляет 3 очка, от идущего третьим "Динамо" - 4 очка.
Безруков: буду счастлив, если "Рубин" закончит сезон в четвёрке или поборется за высшие места
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков рассказал о своих ожиданиях от выступления команды в 2024 году.
Фото: ФК "Рубин"