Агент Гюнтера: мы контактируем с несколькими российскими клубами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Эрсин Акан, агент защитника “Вероны” Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
Фото: Getty Images
– Мы контактируем с несколькими российскими клубами. Корай готов приехать в Россию, — цитирует агента “РБ Спорт”.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере защитника “Вероны” Корая Гюнтера заинтересован московский ЦСКА.

Напомним, Гюнтер является игроком “Вероны” с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецко-турецкого игрока в 3,5 млн евро.

Российские трансферы Верона
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится