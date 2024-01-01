– Мы контактируем с несколькими российскими клубами. Корай готов приехать в Россию, — цитирует агента “РБ Спорт”.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере защитника “Вероны” Корая Гюнтера заинтересован московский ЦСКА.
Напомним, Гюнтер является игроком “Вероны” с 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецко-турецкого игрока в 3,5 млн евро.
Агент Гюнтера: мы контактируем с несколькими российскими клубами
Эрсин Акан, агент защитника “Вероны” Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
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