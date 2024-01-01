- Желаю российскому футболу в 2024 году - развития, развития и ещё раз развития! Хотелось бы, чтобы мы вернулись на международную арену. Хотелось бы, чтобы у нас в футбольном плане всё было идеально, включая развитие инфраструктуры, организационных способностей, роста футболистов и тренеров. И самое главное - здоровья! - передаёт слова Осинькина "Чемпионат".
Самарские "Крылья Советов" под руководством главного тренера Игоря Осинькина по итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА вызванными политическими причинами решениями этих организаций. В декабре 2023 года Исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию, продолжив попытки вернуться в турниры через УЕФА.
Осинькин: хотелось бы, чтобы российский футбол вернулся на международную арену
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о футбольных ожиданиях в 2024 году.
Фото: ПФК "Крылья Советов"