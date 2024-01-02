- Самый запоминающийся момент - идиотский матч на снегу. Даже пара матчей: в Калининграде, где играл "Спартак", и ЦСКА - "Ростов". Такие неоднозначные моменты больше всего оседают в памяти, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
25 ноября в Калининграде на заснеженном поле под снегопадом прошёл матч 16 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - "Спартак" (0:2). 3 декабря под ещё более сильным снегопадом состоялся матч 17 тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов" (2:0), во время которого засыпающий поле снег приходилось убирать прямо по ходу игры.
Червиченко: самый запоминающийся момент года - пара идиотских матчей "Спартака" и ЦСКА на снегу
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, какой футбольный момент больше всего запомнился ему в 2023 году.
Фото: ФК "Ростов"