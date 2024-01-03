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Николай Калинский может покинуть "Пари НН"

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"Пари НН" планирует расстаться с опорным полузащитником Николаем Калинским.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
Как сообщает источник, "Пари Нижний Новгород" рассматривает вариант расставания с 30-летним полузащитником Николаем Калинским. Причиной возможного расставания с Калинским может стать подписание "нижегородцами" на его позицию футболиста "Локомотива" Константина Марадишвили.

В первой половине сезона Николай Калинский провел в составе "Пари НН" 17 матчей, в которых записал на свой счет 3+2 по системе гол+пас. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024-го года.

Источник: "Metaratings"

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