Как сообщает источник, "Пари Нижний Новгород" рассматривает вариант расставания с 30-летним полузащитником Николаем Калинским. Причиной возможного расставания с Калинским может стать подписание "нижегородцами" на его позицию футболиста "Локомотива" Константина Марадишвили.
В первой половине сезона Николай Калинский провел в составе "Пари НН" 17 матчей, в которых записал на свой счет 3+2 по системе гол+пас. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024-го года.
Источник: "Metaratings"
Николай Калинский может покинуть "Пари НН"
"Пари НН" планирует расстаться с опорным полузащитником Николаем Калинским.
Фото: официальный сайт "Пари НН"