- Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины - "Спартака". Если сейчас мы говорим о Гвардиоле, который много разыгрывает мяч, играет в короткие передачи, начинает развитие атаки от штрафной, то Романцев это делал в 90-х годах. Отсюда у "Спартака" пошёл стиль коротких передач, преимущество во флангах с забеганиями, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
Легендарному российскому тренеру Олегу Романцеву 4 января 2024 года исполнилось 70 лет. В своей тренерской карьере Романцев работал с "Красной Пресней", "Спартаком" из Орджоникидзе, московским "Спартаком", сборной России, раменским "Сатурном и московским "Динамо".
С московским "Спартаком", в котором специалист ставил игру, основанную на владении мячом и розыгрыше в короткий пас, Олег Иванович 9 раз выигрывал национальные чемпионаты Советского Союза и России, а также 4 Кубка страны.
Сёмин: то, что ставит в игре Гвардиола, Романцев делал в 90-х годах
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о о работе экс-главного тренера "Спартака" Олега Романцева.
Фото: РПЛ