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"Чемпионат": "Локомотив" готов расстаться с Рыбчинским, на хавбека претендуют клубы второй половины таблицы РПЛ

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Правый полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский может оказаться в "Пари НН" или воронежском "Факеле".
Фото: РПЛ
Руководство московского "Локомотива" готово расстаться с 25-летним воспитанником клубной академии правым полузащитником Дмитрием Рыбчинским, сообщают СМИ.

По данным источника, трансферный интерес к футболисту проявляют занимающий девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород", а также находящийся на 11 позиции воронежский "Факел".

В текущем сезоне на счету Рыбчинского 13 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах и 1 результативный пас.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив Факел Нижний Новгород Рыбчинский Российские трансферы
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