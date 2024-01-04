Руководство московского "Локомотива" готово расстаться с 25-летним воспитанником клубной академии правым полузащитником Дмитрием Рыбчинским, сообщают СМИ.
По данным источника, трансферный интерес к футболисту проявляют занимающий девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород", а также находящийся на 11 позиции воронежский "Факел".
В текущем сезоне на счету Рыбчинского 13 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах и 1 результативный пас.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" готов расстаться с Рыбчинским, на хавбека претендуют клубы второй половины таблицы РПЛ
Правый полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский может оказаться в "Пари НН" или воронежском "Факеле".
Фото: РПЛ