- Главный тренер не должен реагировать на провокации. Понятно, эмоции вкупе с не совсем хорошими результатами. Но вообще эта ситуация даже помогла "Спартаку" - они же потом крупно обыграли "Крылья". Может быть, ему следует только тренировать? Будет сидеть на трибуне, а руководить непосредственно матчами будут другие. Таким образом придут к какому-то положительному результату, - передаёт слова Широкова Metaratings.ru.
В матче 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (2:1) произошёл конфликт между вингером грозненцев Бернардом Беришей и испанским главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. На 35-й минуте игры праздновавший забитый мяч своей команды Бериша с разбегу прыгнул с бровки в сторону трибун в непосредственной близости от Абаскаля, после чего наставник гостей схватил игрока двумя руками и с силой швырнул на землю.
В 18 туре РПЛ без дисквалифицированного испанца "Спартак" крупно обыграл "Крылья Советов" (3:0).
Широков: тренер не должен реагировать на провокации. Но вообще ситуация с Абаскалем и Беришей даже помогла "Спартаку"
Главный тренер раменского "Леон Сатурна" Роман Широков высказался о конфликтной ситуации между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и вингером "Ахмата" Бернардом Беришей.
Фото: МатчПремьер