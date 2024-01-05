Как сообщает Sport24, игрок отклонил предложение московского "Спартака". Представители игрока также вели переговоры с "Зенитом", но предложение петербургского клуба их не устроило. С большой вероятностью Лукович продолжит карьеру в европейском клубе.
Милош Лукович провел за белградский ИМТ 70 матчей, в которых отметился 31-м забитым мячом и 5-ю результативными передачами. 18-летний форвард вызывается в юношескую сборную Сербии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны французского "Страсбура", интернет-портал Transfermarkt оценивает Луковича в 5 миллионов евро. Контракт серба с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Sport24: Лукович отклонил предложение "Спартака" и "Зенита"
Нападающий сербского ИМТ Милош Лукович отказался от перехода в российский клуб.
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