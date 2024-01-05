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Оганесян: лучшие в минувшем году - Промес, Сперцян и Вера

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Футболист "Оренбурга" Степан Оганесян поделился мнением, кто из его коллег лучше остальных проявил себя в 2023-м году.
Фото: Global look press
"Хороший год провел Квинси Промес, он это делает из года в год. Эдуард Сперцян хорошо смотрелся в этом году. Еще отмечу нашего Лукаса Веру", - цитирует Оганесяна источник.

Эдуард Сперцян оформил в первой части сезона 8+4 по гол+пас и является одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом "Краснодара". В активе Промеса 6 забитых мячей и 6 ассистов за тот же период. Он тоже является лучшим в своем клубе и по голам, и по голевым передачам.

26-летний аргентинский опорник Лукас Вера с 4-мя голевыми передачами возглавляет список лучших ассистентов в "Оренбурге".

Источник: "Metaratings"

Оренбург Оганесян Сперцян Вера Краснодар Спартак
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