"Хороший год провел Квинси Промес, он это делает из года в год. Эдуард Сперцян хорошо смотрелся в этом году. Еще отмечу нашего Лукаса Веру", - цитирует Оганесяна источник.
Эдуард Сперцян оформил в первой части сезона 8+4 по гол+пас и является одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом "Краснодара". В активе Промеса 6 забитых мячей и 6 ассистов за тот же период. Он тоже является лучшим в своем клубе и по голам, и по голевым передачам.
26-летний аргентинский опорник Лукас Вера с 4-мя голевыми передачами возглавляет список лучших ассистентов в "Оренбурге".
Источник: "Metaratings"
Оганесян: лучшие в минувшем году - Промес, Сперцян и Вера
Футболист "Оренбурга" Степан Оганесян поделился мнением, кто из его коллег лучше остальных проявил себя в 2023-м году.
Фото: Global look press