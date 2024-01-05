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Сергеев: самый бесячий защитник РПЛ? Алип

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Форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался о своем одноклубнике Нуралы Алипе.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Российский нападающий Иван Сергеев, выступающий в составе санкт-петербургского "Зенита", ответил на вопрос, кого он считает "самым бесячим" защитником в Премьер-лиге.

"Самый бесячий защитник? Пфф. Это подумать надо, не попадались такие ещё. Нуралы Алип? Нурик!" - заявил Сергеев.

Нуралы Алип и Иван Сергеев перешли в "Зенит" зимой 2022-го года. Трансфер Сергеева из "Крыльев Советов" стоил "Зениту" 2,15 миллиона евро. Нуралы Алип Перебрался в стан "сине-бело-голубых" на правах аренды из казахстанского "Кайрата" с последующим выкупом за 2 миллиона евро. В составе "Зенита" оба футболиста стали 2-кратными чемпионами России.

Источник: YouTube-канал "СБГ ШОУ"

Зенит Сергеев Алиев
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