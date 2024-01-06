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Семин: "Сочи" - явный аутсайдер, но по составу они конкурентоспособны

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о перспективах "Сочи" в борьбе за выживание.
Фото: "Чемпионат"
"Явный аутсайдер - "Сочи", но по составу они конкурентоспособны. Дальше они должны своё отставание ликвидировать. Сейчас поменяли тренера, но он уже третий у них — это тоже большой вопрос", - приводит слова Семина источник.

После 18-ти туров "Сочи" занимает последнее место в чемпионате России. В активе команды всего 11 очков. Отставание от 14-го места, позволяющего избежать прямого вылета из РПЛ - 4 очка. От 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в элите на будущий сезон - 8 очков.

Источник: "Чемпионат"

Семин Сочи
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