"Явный аутсайдер - "Сочи", но по составу они конкурентоспособны. Дальше они должны своё отставание ликвидировать. Сейчас поменяли тренера, но он уже третий у них — это тоже большой вопрос", - приводит слова Семина источник.
После 18-ти туров "Сочи" занимает последнее место в чемпионате России. В активе команды всего 11 очков. Отставание от 14-го места, позволяющего избежать прямого вылета из РПЛ - 4 очка. От 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в элите на будущий сезон - 8 очков.
Источник: "Чемпионат"
Семин: "Сочи" - явный аутсайдер, но по составу они конкурентоспособны
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о перспективах "Сочи" в борьбе за выживание.
Фото: "Чемпионат"