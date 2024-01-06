Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Фрозиноне
1 - 3 1 3
Монца2 тайм
Лечче
20:00
КальяриНе начат
Сассуоло
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
20:30
Астон ВиллаНе начат
Челси
20:30
Престон Норт ЭндНе начат

Кубок Испании

Новости
Луго
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм
Эльче
20:00
ЖиронаНе начат
Арандина
23:30
Реал МадридНе начат

Мамаев: не удивлён лидерству “Краснодара”. Он заслужил чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал текущие результаты "быков" в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
- Удивляет ли лидерство "Краснодара"? Нет, конечно. ..."Краснодар" заслужил чемпионство. И не только "Краснодар" - заслуживают все, кто к этому потихонечку идёт. Это вопрос игры, результата и всего остального, - цитирует Мамаева "Чемпионат".

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги "Краснодар" является лидером чемпионата, набрав 38 очков в 18 матчах и опережая "Зенит" на 2 очка. Очная встреча чёрно-зелёных и сине-бело-голубых состоялась в Санкт-Петербурге в рамках 15 тура и завершилась вничью (1:1), во втором круге команды встретятся в Краснодаре в середине апреля. Главный тренером "Краснодара" с января 2023 года является сербский специалист Владимир Ивич.

В первых числах марта "быки" возобновят сезон домашним матчем против казанского "Рубина", петербуржцы в 19 туре РПЛ принимают на своём поле "Спартак".

Краснодар Мамаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится