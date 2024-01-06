- Ничего особенного не жду во второй части сезона. Будет продолжаться борьба между "Зенитом" и "Краснодаром", которую "Зенит" выиграет. Каких-то глобальных изменений не будет. Это не самый интересный сезон за последнее время. "Краснодар" прерывает гегемонию "Зенита"? Это временно. …"Краснодар" - молодцы. Но ничего особенного не вижу, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
По итогам осенней части текущего сезона-2023/2024 чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге возглавляет "Краснодар", набравший 38 очков в 18 проведённых матчах. На 2 очка от чёрно-зелёных отстаёт петербургский "Зенит". В пяти последних сезонах сине-бело-голубые неизменно становились в РПЛ чемпионами, занимая первую строчку турнирной таблицы уже к зимней паузе.
Канчельскис: "Краснодар" - молодцы, но "Зенит" выиграет борьбу за чемпионство
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от весенней части текущего сезона РПЛ.
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