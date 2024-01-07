"Не верю в возвращение России на международную в 2024 году. Как развиваться в изоляции? Что мешало развивать 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола. У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и все российские клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины. На последнем заседании исполкома РФС в 2023 году было принято решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА. В прошлом году сборная России провела восемь товарищеских игр, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии в Москве на стадионе "Динамо".
Мостовой - о развитии футбола в России: когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола
Экс-игрок московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался о развитии футбола в России.
Фото: AFP