"Мы заинтересованы в Тугареве? Это слухи. Никаких переговоров с "Ростовом" по Тугареву нет", - цитирует Котова "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что воронежский "Факел" заинтересован в переходе крайнего нападающего "Ростова" Романа Тугарева.
Тугарев выступает за ростовчан с октября 2020 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провел на поле 295 минут в РПЛ и забил один гол. В 5 матчах за "Ростов" в Кубке России игрок отметился одним голевым ассистом.
Спортивный директор "Факела": никаких переговоров с "Ростовом" по Тугареву нет
Спортдиректор "Факела" опроверг информацию об интересе к вингеру "Ростова" Роману Тугареву.
Фото: Чемпионат.com