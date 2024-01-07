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Спортивный директор "Факела": никаких переговоров с "Ростовом" по Тугареву нет

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Спортдиректор "Факела" опроверг информацию об интересе к вингеру "Ростова" Роману Тугареву.
Фото: Чемпионат.com
"Мы заинтересованы в Тугареве? Это слухи. Никаких переговоров с "Ростовом" по Тугареву нет", - цитирует Котова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что воронежский "Факел" заинтересован в переходе крайнего нападающего "Ростова" Романа Тугарева.

Тугарев выступает за ростовчан с октября 2020 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провел на поле 295 минут в РПЛ и забил один гол. В 5 матчах за "Ростов" в Кубке России игрок отметился одним голевым ассистом.

Факел Ростов Тугарев Российские трансферы
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