"Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать на собственных воспитанниках - это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка", - цитирует Федуна "СЭ".
Напомним, московский "Спартак" объявил о возрождении второй команды 25 декабря 2023 года. Как сообщалось, это было сделано в целях лучшей работы клубной вертикали, а также для предоставления воспитанникам Академии столичного клуба и игрокам молодежной команды дополнительной возможности адаптации при переходе во взрослый футбол.
"Спартак" по итогам первой части текущего сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Красно-белые" набрали 30 очков в 18 сыгранных турах.
Федун - о возрождении "Спартака-2": надо определиться со стратегией, а ее нет
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возрождение "Спартака-2".
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