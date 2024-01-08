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В “Зените” опровергли слухи о возможном уходе Ду Кейроса

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Председатель правления “Зенита” Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе Ду Кейроса в “Гремио”.
Фото: ФК "Зенит"
– Информация не соответствует действительности, — цитирует Медведева “СЭ”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно “Гремио” может арендовать полузащитника “Зенита” Ду Кейроса. Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга недоволен игрой бразильца, поэтому он готов отпустить своего игрока.

Зенит Ду Кейрос Российские трансферы Медведев
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