"Варианты есть, общаемся. Эти варианты — в РПЛ? В том числе, да", - цитирует Долгова "РБ Спорт". Ранее стало известно, что Долгов не полетел на сборы с "Факелом", так как игрок не подходит под философию Сергея Ташуева.
Александр Долгов перешел в "Факел" из "Химок" летом 2023 года в качестве свободного агента. До этого форвард также выступал за "Ростов" и молодежные команды "Локомотива". В текущем сезоне Долгов провел за "Факел" 15 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро. Контракт Александра с воронежским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Нападающий "Факела" Долгов рассказал о вариантах продолжения карьеры
Нападающий воронежского "Факела" Александр Долгов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.
Фото: "Чемпионат"