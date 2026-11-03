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Сборная России объявила о старте продаж билетов на игру с Венесуэлой

Билеты на товарищеский матч в Краснодаре поступили в продажу.
Фото: РФС / Сборная России
Пресс-служба сборной России сообщила о старте продаж билетов на товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы, который пройдет в Краснодаре 17 ноября. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

Игра будет посвящена памяти Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпиаде-1956. Россияне выйдут на поле в ретро-форме, согласованной с ФИФА.

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