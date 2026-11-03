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В РПЛ назвали пятерку претендентов на звание лучшего тренера октября

Российская Премьер-Лига представила пятерку специалистов, претендующих на звание лучшего тренера октября.
Фото: ФК "Зенит"
В список номинантов вошли Сергей Семак ("Зенит"), Сандро Шварц ("Динамо" Москва), Дмитрий Игдисамов (ЦСКА), Ильдар Ахметзянов ("Оренбург") и Дмитрий Кириченко ("Ростов").

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Зенит". Команда Семака опережает московское "Динамо" на два очка, а тройку сильнейших замыкает ЦСКА.

В зоне прямого вылета сейчас находятся "Факел" и "Ахмат".

Источник: пресс-служба РПЛ

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