Легионер "Спартака" ответил, доволен ли он стартом карьеры в России

"Позитивного больше. Мне кажется, каждый новый матч играю все увереннее, нахожу общий язык с командой, лучше взаимодействую с партнёрами. По-моему, все становится только лучше.
Город мне тоже очень нравится. Стараюсь работать как можно больше, планирую продолжать становиться лучше", - сказал Парада.
Виктор Парада присоединился к московскому "Спартаку" в минувшее летнее трансферное окно, перебравшись из испанского "Алавеса". Контракт с 24-летним защитником был заключен до конца июня 2030 года. В составе красно-белых 24-летний испанец принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Также Парада сыграл пяти встречах текущего розыгрыша Кубка России.
Источник: "Чемпионат"