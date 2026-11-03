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Легионер "Спартака" ответил, доволен ли он стартом карьеры в России

Защитник "Спартака" Виктор Парада высказался о первых месяцах в новом для себя клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Позитивного больше. Мне кажется, каждый новый матч играю все увереннее, нахожу общий язык с командой, лучше взаимодействую с партнёрами. По-моему, все становится только лучше.

Город мне тоже очень нравится. Стараюсь работать как можно больше, планирую продолжать становиться лучше", - сказал Парада.

Виктор Парада присоединился к московскому "Спартаку" в минувшее летнее трансферное окно, перебравшись из испанского "Алавеса". Контракт с 24-летним защитником был заключен до конца июня 2030 года. В составе красно-белых 24-летний испанец принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Также Парада сыграл пяти встречах текущего розыгрыша Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

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