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Колосков назвал условие, при котором Галактионову стоит уйти из "Локомотива"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что руководство "Локомотива" должно сохранить Михаила Галактионова на посту главного тренера, но серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Колоскова, причиной неудачных результатов москвичей стала продажа нескольких ведущих футболистов. Специалисту пришлось срочно заменять их молодежью, которая пока не способна полноценно компенсировать потери.

"Галактионов доказал, что является хорошим тренером, потому что команда в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали. Значит, умеет тренировать, команда играла", — отметил Колосков.

При этом почетный президент РФС подчеркнул, что без качественных приобретений ситуация вряд ли изменится.

"В зимнюю паузу нужно команду усилить значительно. Если этого не будет, то Галактионову самому нужно уходить, а то бессмысленно что-то делать с дублирующим составом", — добавил Колосков.

После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков.

Источник: ТАСС

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