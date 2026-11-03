Колосков назвал условие, при котором Галактионову стоит уйти из "Локомотива"

"Галактионов доказал, что является хорошим тренером, потому что команда в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали. Значит, умеет тренировать, команда играла", — отметил Колосков.
При этом почетный президент РФС подчеркнул, что без качественных приобретений ситуация вряд ли изменится.
"В зимнюю паузу нужно команду усилить значительно. Если этого не будет, то Галактионову самому нужно уходить, а то бессмысленно что-то делать с дублирующим составом", — добавил Колосков.
После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков.
Источник: ТАСС