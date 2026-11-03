18-летний хавбек "Динамо" отреагировал на увеличение своей трансферной стоимости в 6 раз

"За профилем на Transfermarkt не слежу. Рост ценника? Неплохо! Но, думаю, цена никак не влияет на человека.
Стоит он 100 млн или 25 — все зависит от того, какой он сам игрок. Человек может оцениваться в 100 млн, но его профиль, сильные качества будут не так сильно проявляться, как у игрока за 25", - сказал Маринкин.
18-летний Тимофей Маринкин является воспитанником Академии московского "Динамо". За главную команду полузащитник выступает с этого года, его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2031-го. В нынешнем сезоне хавбек провел 7 матчей за бело-голубых в РПЛ и 5 игр в Кубке России, в которых отличился одним хабитым голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока молодежной сборной России в 1.8 миллиона евро.
Источник: "РИА Новости"