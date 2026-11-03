Колосков объяснил, почему Черчесов не останется без работы после "Ахмата"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Станислав Черчесов получит новые предложения после ухода из "Ахмата", несмотря на неудачные результаты команды.

Фото: ФК "Ахмат"

"Дефицит тренеров у нас налицо. Другое дело, что Станислав Саламович не пойдет куда-нибудь лишь бы работать. Ему нужна команда с перспективой, конечно, она должна быть из премьер-лиги", — заявил Колосков.