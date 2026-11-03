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Колосков объяснил, почему Черчесов не останется без работы после "Ахмата"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Станислав Черчесов получит новые предложения после ухода из "Ахмата", несмотря на неудачные результаты команды.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению Колоскова, в российском футболе наблюдается нехватка квалифицированных тренеров, поэтому 63-летний специалист вряд ли столкнется с трудностями при поиске работы. Однако сам Черчесов, вероятно, не станет торопиться с выбором нового клуба.

"Дефицит тренеров у нас налицо. Другое дело, что Станислав Саламович не пойдет куда-нибудь лишь бы работать. Ему нужна команда с перспективой, конечно, она должна быть из премьер-лиги", — заявил Колосков.

Функционер добавил, что Черчесову необходимо осмыслить произошедшее, прежде чем принимать решение о продолжении карьеры. При этом Колосков не сомневается, что специалист получит предложения.

Напомним, что "Ахмат" расторг контракт с Черчесовым по обоюдному согласию. После 13 туров грозненцы занимают 15-е место в РПЛ с 11 очками, не одержав ни одной победы в последних пяти матчах чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

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