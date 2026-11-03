Колосков объяснил, почему Черчесов не останется без работы после "Ахмата"

"Дефицит тренеров у нас налицо. Другое дело, что Станислав Саламович не пойдет куда-нибудь лишь бы работать. Ему нужна команда с перспективой, конечно, она должна быть из премьер-лиги", — заявил Колосков.
Функционер добавил, что Черчесову необходимо осмыслить произошедшее, прежде чем принимать решение о продолжении карьеры. При этом Колосков не сомневается, что специалист получит предложения.
Напомним, что "Ахмат" расторг контракт с Черчесовым по обоюдному согласию. После 13 туров грозненцы занимают 15-е место в РПЛ с 11 очками, не одержав ни одной победы в последних пяти матчах чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"