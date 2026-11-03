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"Класс есть класс". Орлов прокомментировал победу "Зенита" над "Крыльями"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Зенита" с "Крыльями Советов" в матче 13-го тура РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Зенит" одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Счет на табло.

Но класс есть класс. Когда в твоем распоряжении такие исполнители, как Глушенков, Соболев, Педро, можно решить исход встречи за счет индивидуального мастерства", - сказал Орлов.

Вчера, 2 ноября, игрой "Зенита" с "Крыльями Советов" завершился 13-й тур Российской Премье-Лиги. Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена", по итогам встречи победу с разгромным счетом 3:0 праздновали гости. Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев, оформивший дубль и полузащитник Артем Карпукас. Дважды партнерам ассистировал вингер Максим Глушенков.

Источник: "СЭ"

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