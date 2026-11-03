"Класс есть класс". Орлов прокомментировал победу "Зенита" над "Крыльями"

"Зенит" одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Счет на табло.
Но класс есть класс. Когда в твоем распоряжении такие исполнители, как Глушенков, Соболев, Педро, можно решить исход встречи за счет индивидуального мастерства", - сказал Орлов.
Вчера, 2 ноября, игрой "Зенита" с "Крыльями Советов" завершился 13-й тур Российской Премье-Лиги. Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена", по итогам встречи победу с разгромным счетом 3:0 праздновали гости. Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев, оформивший дубль и полузащитник Артем Карпукас. Дважды партнерам ассистировал вингер Максим Глушенков.
Источник: "СЭ"