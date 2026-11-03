Яровинский объяснил, почему Слуцкий не сможет навсегда уйти из футбола

"Когда мы поехали на "Сокровища императора", я понял — он еще и большой артист. Он четко знает, как вести себя в медиапространстве, что и как говорить, где расставить акценты", — рассказал Яровинский.
При этом специалист сомневается, что Слуцкий сможет окончательно отказаться от тренерской деятельности. Он подчеркнул, что работа с футболистами дает уникальные эмоции, которые сложно получить в других сферах.
"Уйти из футбола навсегда невозможно — ни один шоу-бизнес не даст людей, личностей с такой концентрацией эгоцентризма", — добавил Яровинский.
Источник: "Чемпионат"