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Яровинский объяснил, почему Слуцкий не сможет навсегда уйти из футбола

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский высказался о будущем Леонида Слуцкого и оценил вероятность окончательного завершения его тренерской карьеры.
Фото: ТНТ
Яровинский отметил, что Слуцкий обладает огромным опытом работы в футболе, но при этом прекрасно чувствует себя в медиасфере. По словам функционера, участие в шоу "Сокровища императора" позволило ему по-новому взглянуть на способности бывшего коллеги.

"Когда мы поехали на "Сокровища императора", я понял — он еще и большой артист. Он четко знает, как вести себя в медиапространстве, что и как говорить, где расставить акценты", — рассказал Яровинский.

При этом специалист сомневается, что Слуцкий сможет окончательно отказаться от тренерской деятельности. Он подчеркнул, что работа с футболистами дает уникальные эмоции, которые сложно получить в других сферах.

"Уйти из футбола навсегда невозможно — ни один шоу-бизнес не даст людей, личностей с такой концентрацией эгоцентризма", — добавил Яровинский.

Источник: "Чемпионат"

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