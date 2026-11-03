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Черданцев предупредил о серьезных последствиях нового лимита на легионеров в РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев считает, что ужесточение лимита на легионеров приведет к увеличению разрыва между ведущими клубами РПЛ и остальными участниками чемпионата.
Фото: Global Look Press
По мнению Черданцева, лучшие российские футболисты постепенно сосредоточатся в трех наиболее обеспеченных командах. Остальные клубы не смогут конкурировать с ними из-за недостатка квалифицированных отечественных игроков.

"В России объективно нет 50–60 квалифицированных российских футболистов, чтобы укомплектовать пять-шесть команд, которые могли бы конкурировать на равных. Как бы ни ратовали за российских футболистов, это утопия", — заявил Черданцев.

В качестве примера комментатор привел "Локомотив", который уступил "Спартаку" со счетом 0:4. При этом он отметил, что ЦСКА с преимущественно российским составом добивается более высоких результатов благодаря качеству воспитанников клубной академии.

Напомним, что с сезона-2028/29 лимит в РПЛ планируют ужесточить до десяти легионеров в заявке и пяти на поле. Сейчас клубам разрешено заявлять 12 иностранных футболистов, семь из которых могут одновременно участвовать в матче.

Источник: "Матч ТВ"

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