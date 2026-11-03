Черданцев предупредил о серьезных последствиях нового лимита на легионеров в РПЛ

"В России объективно нет 50–60 квалифицированных российских футболистов, чтобы укомплектовать пять-шесть команд, которые могли бы конкурировать на равных. Как бы ни ратовали за российских футболистов, это утопия", — заявил Черданцев.
В качестве примера комментатор привел "Локомотив", который уступил "Спартаку" со счетом 0:4. При этом он отметил, что ЦСКА с преимущественно российским составом добивается более высоких результатов благодаря качеству воспитанников клубной академии.
Напомним, что с сезона-2028/29 лимит в РПЛ планируют ужесточить до десяти легионеров в заявке и пяти на поле. Сейчас клубам разрешено заявлять 12 иностранных футболистов, семь из которых могут одновременно участвовать в матче.
Источник: "Матч ТВ"