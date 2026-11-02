Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен

Руководство "Локомотива" обсудит возможный уход Галактионова - источник

В "Локомотиве" пройдет внеплановый совет директоров.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" в ближайшие два дня проведет внеплановый совет директоров, на которым будет обсуждаться отставка Михаила Галактионова. Сам специалист сообщил руководству, что намерен покинуть клуб.

В воскресенье, 1 ноября, московский "Локомотив" уступил на домашнем стадионе столичному "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4. После первого тайма красно-зеленые проигрывали в три мяча.

По итогам 13 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что в ближайшее время руководство клуба может отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако руководство публично выражало поддержку наставнику.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится