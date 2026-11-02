По информации источника, московский "Локомотив" в ближайшие два дня проведет внеплановый совет директоров, на которым будет обсуждаться отставка Михаила Галактионова. Сам специалист сообщил руководству, что намерен покинуть клуб.
В воскресенье, 1 ноября, московский "Локомотив" уступил на домашнем стадионе столичному "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:4. После первого тайма красно-зеленые проигрывали в три мяча.
По итогам 13 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что в ближайшее время руководство клуба может отправить Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако руководство публично выражало поддержку наставнику.
Источник: "Чемпионат".
Руководство "Локомотива" обсудит возможный уход Галактионова - источник
В "Локомотиве" пройдет внеплановый совет директоров.
Фото: ФК "Локомотив"