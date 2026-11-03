Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
19:30
ВолнаНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ШтутгартНе начат
Шахтер
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Вильярреал
23:00
ПСЖНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РомаНе начат
ЛАСК
23:00
СлованНе начат
Барселона
23:00
Астон ВиллаНе начат
Атлетико
23:00
БаварияНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЛилльНе начат
Фейеноорд
23:00
ИнтерНе начат

Романо раскрыл, кого в "Манчестер Юнайтед" считают идеальным тренером

По информации Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает Унаи Эмери в качестве одного из наиболее привлекательных кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: Justin Setterfield/?Getty Images
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, некоторые влиятельные представители английского клуба считают 54-летнего испанца идеальным специалистом для долгосрочного развития "МЮ". Эмери привлекает их не только тренерскими качествами, но и умением участвовать в управлении спортивными процессами.

Однако возможное приглашение испанца осложняется позицией "Астон Виллы". Бирмингемский клуб не намерен отпускать наставника, который играет важную роль в формировании состава, трансферной политике и принятии стратегических решений.

Контракт Эмери с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2029 года. 1 ноября исполнилось четыре года с момента его назначения на должность главного тренера команды.

Тем временем "Манчестер Юнайтед" переживает затяжной кризис. Манкунианцы не могут одержать победу на протяжении девяти матчей подряд.

Источник: Фабрицио Романо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится