Романо раскрыл, кого в "Манчестер Юнайтед" считают идеальным тренером

По информации Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает Унаи Эмери в качестве одного из наиболее привлекательных кандидатов на пост главного тренера команды.

Фото: Justin Setterfield/?Getty Images

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, некоторые влиятельные представители английского клуба считают 54-летнего испанца идеальным специалистом для долгосрочного развития "МЮ". Эмери привлекает их не только тренерскими качествами, но и умением участвовать в управлении спортивными процессами.



Однако возможное приглашение испанца осложняется позицией "Астон Виллы". Бирмингемский клуб не намерен отпускать наставника, который играет важную роль в формировании состава, трансферной политике и принятии стратегических решений.



Контракт Эмери с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2029 года. 1 ноября исполнилось четыре года с момента его назначения на должность главного тренера команды.



Тем временем "Манчестер Юнайтед" переживает затяжной кризис. Манкунианцы не могут одержать победу на протяжении девяти матчей подряд.



Источник: Фабрицио Романо