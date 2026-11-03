Мажич объяснил, как судьи РПЛ должны защищать звездных футболистов

"Правила игры должны быть одинаковы для всех участников матча, а нарушения должны оставаться нарушениями вне зависимости от того, против кого они направлены, и оцениваться одинаково. В то же время судьи должны осознавать, когда одна команда идет умышленно на лучшего игрока соперника, и пресекать это в соответствии с правилами", — подчеркнул Мажич.
Ранее глава судейского департамента РФС рассказал, что перед матчами арбитры получают информацию об особенностях команд и футболистах, склонных к провокациям. При этом он отметил, что предугадать все эпизоды невозможно, поэтому главной задачей судьи остается контроль над происходящим на поле.
Источник: ТАСС