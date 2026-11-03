Мажич объяснил, как судьи РПЛ должны защищать звездных футболистов

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитры обязаны одинаково оценивать нарушения против всех игроков, но при этом должны пресекать намеренную грубость в отношении лидеров команд.

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"Правила игры должны быть одинаковы для всех участников матча, а нарушения должны оставаться нарушениями вне зависимости от того, против кого они направлены, и оцениваться одинаково. В то же время судьи должны осознавать, когда одна команда идет умышленно на лучшего игрока соперника, и пресекать это в соответствии с правилами", — подчеркнул Мажич.