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Мажич объяснил, как судьи РПЛ должны защищать звездных футболистов

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитры обязаны одинаково оценивать нарушения против всех игроков, но при этом должны пресекать намеренную грубость в отношении лидеров команд.
Фото: РФС
По словам Мажича, статус футболиста не должен влиять на решения судей. Однако арбитрам необходимо обращать особое внимание на ситуации, когда соперники целенаправленно действуют против ключевых игроков.

"Правила игры должны быть одинаковы для всех участников матча, а нарушения должны оставаться нарушениями вне зависимости от того, против кого они направлены, и оцениваться одинаково. В то же время судьи должны осознавать, когда одна команда идет умышленно на лучшего игрока соперника, и пресекать это в соответствии с правилами", — подчеркнул Мажич.

Ранее глава судейского департамента РФС рассказал, что перед матчами арбитры получают информацию об особенностях команд и футболистах, склонных к провокациям. При этом он отметил, что предугадать все эпизоды невозможно, поэтому главной задачей судьи остается контроль над происходящим на поле.

Источник: ТАСС

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