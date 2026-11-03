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Аршавин заявил, что отставка Галактионова из "Локомотива" неизбежна

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин уверен, что Михаил Галактионов в ближайшее время покинет пост главного тренера "Локомотива", однако считает, что проблемы команды связаны не только с его работой.
Фото: Михаил Синицын/ТАСС
По мнению Аршавина, ситуация в московском клубе давно указывает на скорую смену наставника. При этом экс-футболист обратил внимание на эмоциональное состояние Галактионова во время кубкового матча против ЦСКА.

"Вам не показалось, когда крупно показывали на бровке Михаила Михайловича в матче с ЦСКА на Кубке, у него слезы были?" — отметил Аршавин.

Бывший полузащитник "Зенита" также подчеркнул, что ответственность за неудачи команды лежит не только на тренерском штабе.

"Хоть сейчас все будут клеймить Михаила Михайловича, но в тех условиях, в которых они с составом находятся, может быть, кто-то чуть лучше сработал бы. Все, что происходит сверху, вылилось в такой результат", — добавил Аршавин.

После 13 туров "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ. Кроме того, московский клуб не сумел пробиться в плей-офф Кубка России.

Источник: шоу "Итоги" на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

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