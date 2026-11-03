Аршавин заявил, что отставка Галактионова из "Локомотива" неизбежна

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"Хоть сейчас все будут клеймить Михаила Михайловича, но в тех условиях, в которых они с составом находятся, может быть, кто-то чуть лучше сработал бы. Все, что происходит сверху, вылилось в такой результат", — добавил Аршавин.