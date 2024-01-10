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Источник: Кротов не поедет на сбор с "Пари НН"

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Нападающий "Пари НН" Вячеслав Кротов не попал в заявку команды на зимние сборы.
Фото: официальный сайт "Алании"
Экс-футболист "Спартака" и "Уфы" Вячеслав Кротов, права на которого принадлежат "Пари НН" не поедет с командой на зимние сборы. По сообщениям источника, такое решение принял главный тренер команды Сергей Юран.

Первую часть сезона 2023/24 Кротов провел во владикавказской "Алании", в составе которой забил 2 мяча в 11-ти матчах Первой лиги. В числе главных претендентов на Кротова называются "Волгарь" и махачкалинское "Динамо". Контракт Кротова с "Пари НН" истекает летом 2024-го года.

Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильёвым"

Нижний Новгород Кротов
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